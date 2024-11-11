Пьяная школьница погибла, празднуя день рождения на крыше заброшки в Петербурге

сегодня в 11:17

Тело школьницы нашли у здания заброшенного завода в Петербурге

Труп 16-летней девушки обнаружен на территории бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

На теле погибшей присутствуют травмы, характерные для падения с высоты. После произошедшего завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По данным «Фонтанки.ру», 10 ноября школьнице исполнилось 16 лет. Она решила отметить это событие, забравшись на крышу заброшенного здания вместе с приятелями.

Вечером того же дня в экстренные службы позвонила пятиклассница, которая тоже была на крыше. Она сообщила о случившемся и заявила, что девочка-подросток была пьяна.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли курительную трубку. Они также опрашивают очевидцев для выявления всех обстоятельств трагедии.

Как стало известно, что семья погибшей — благополучная. Мать девушки работает художником по свету в петербургском театре.