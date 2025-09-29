В Москве будут судить организатора теракта, подорвавшего авто офицера ВС РФ

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 30-летнего жителя Волгоградской области, которого в ближайшее время будут судить в том числе по статье о совершении теракта. Согласно материалам дела, мужчина причастен к подрыву автомобиля офицера ВС РФ, которое произошло 24 июля 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

В настоящее время прокуратура утвердила обвинение по статьям: ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 4 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, ношение, перевозка, передача и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывных устройств».

В ходе расследования специалистам удалось установить, что обвиняемый в составе организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, готовил теракт сначала в отношении одного представителя российской армии, но затем сменил цель и взорвал автомобиль кадрового офицера ВС РФ на улице Синявинская. Момент происшествия тогда попал на видео.

Весной 2024 года правоохранители пресекли деятельность группы лиц, готовивших теракт. По данным следствия, подозреваемые в период с апреля по июнь вели наблюдение за потенциальными жертвами. Сначала злоумышленники выслеживали одного мужчину, выяснив его адрес и марку автомобиля, однако планы сорвались, так как намеченная жертва не пользовалась транспортным средством.

Затем преступная группа переключилась на другого человека. Следователи установили, что главный фигурант дела лично проводил разведку, используя скрытую видеосъемку для фиксации обстановки вокруг места жительства новой потенциальной жертвы и ее автомобиля. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов теракт удалось предотвратить.

Утром 24 июля 2024 года произошел теракт на улице Синявинская, когда было активировано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. По данным следствия, один из обвиняемых, действуя по указанию сообщника, создал бомбу кумулятивного действия и установил ее под автомобилем жертвы. В результате взрыва супружеская пара получила ранения, а также были повреждены шесть транспортных средств, включая машину пострадавших. Позднее злоумышленника удалось задержать в Турции.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

