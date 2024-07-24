Задержать в Турции подорвавшего авто офицера ВС РФ помогла разведка

Подозреваемый в совершении подрыва автомобиля офицера ВС РФ в Москве Евгений Серебряков был задержан в Турции благодаря помощи искусственного интеллекта и оперативной работе разведки, сообщает Mash .

Примерно через 20 минут после установки взрывчатки на днище внедорожника Toyota Land Cruiser, припаркованного на Синявинской улице в столице, Серебряков уехал с места преступления. Это произошло около 2:40 ночи.

Он направился в аэропорт Внуково, дорога заняла около 40 минут. Примерно в 3:20 подрывник был в аэропорту, куда приехал с уже купленным и зарегистрированным онлайн билетом.

С собой подозреваемый взял ручную кладь. Мужчина улетел в Бодрум чартерным рейсом PC 1457 авиакомпании Pegasus в 5:37 утра.

По данным турецкого МВД, в 9:40 Серебряков уехал из аэропорта в Бодруме, а затем его задержали. Уточняется, что в захвате подрывника участвовали сотрудники турецкой разведки.

Они просканировали записи с камер видеонаблюдения в аэропорту и воспользовались ИИ, так как Серебряков прилетел в Турцию еще до того, как из РФ на него прислали ориентировку. С просьбой о помощи к разведчикам обратилось разведуправление Интерпола.