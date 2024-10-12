В московские гей-клубы после оскорблений бойцов СВО нагрянул ОМОН
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Столичный ОМОН ворвался в гей-клубы «Три обезьяны» и «Центральная станция» после того, как общественники пожаловались, что артисты заведений оскорбляют бойцов СВО и смеются над военными со сцены, пишет Mash.
В момент, когда в одно из заведений ворвался ОМОН, там находились 200 человек. Теперь силовики допрашивают артистов и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Известно, что в ночь на 12 октября в гей-клубе отмечали день каминг-аута.
Ранее в Сеть попали видео из столичных гей-клубов, где артисты высмеивали бойцов СВО, ВДВ и других военных.
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