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В московские гей-клубы после оскорблений бойцов СВО нагрянул ОМОН

Столичный ОМОН ворвался в гей-клубы «Три обезьяны» и «Центральная станция» после того, как общественники пожаловались, что артисты заведений оскорбляют бойцов СВО и смеются над военными со сцены, пишет Mash .

В момент, когда в одно из заведений ворвался ОМОН, там находились 200 человек. Теперь силовики допрашивают артистов и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известно, что в ночь на 12 октября в гей-клубе отмечали день каминг-аута.

Ранее в Сеть попали видео из столичных гей-клубов, где артисты высмеивали бойцов СВО, ВДВ и других военных.

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