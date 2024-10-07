Два столичных гей-клуба могут закрыть после пародий на бойцов ВДВ

Крупнейшие гей-клубы Москвы «Три обезьяны» и «Центральная станция» могут закрыть из-за того, что артисты заведений со сцены высмеивали военных и пародировали бойцов ВДВ, сообщает Mash .

Несколько видео из гей-клубов попало в Сеть. Артисты «Центральной станции» со сцены шутили над главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, а также над специальной военной операцией и представителями ВДВ.

В «Трех обезьянах» ранее была комната, где два парня могли уединиться, но в настоящее время ее закрыли и сделали там караоке.

С требованием закрыть места разврата в полицию обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Соседи клубов утверждают, что охрана внимательно следит за тем, что заходит в заведение. Некоторых посетителей даже выгоняют и заносят в черный список, а камеры заклеивают, чтобы в Сеть ничего лишнего не попало.