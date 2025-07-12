Крушение самолета в Индии произошло вскоре после отключения подачи топлива

Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели по неопределенной причине вскоре после взлета, сообщает РИА Новости .

Согласно данным предварительного расследования, самолет достиг максимальной зарегистрированной скорости, и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились.

«На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (выключатели — прим. ред.). Второй пилот ответил, что он этого не делал», — говорится в сообщении.

По данным индийского телеканала NDTV, число жертв авиакатастрофы с бортом Air India в Ахмедабаде увеличилось до 274 человек.

Ранее заявлялось, что погиб 241 человек, находившийся в самолете, а также еще 10 — на месте падения. Выжил лишь один пассажир рейса.

В качестве возможных причин крушения рассматривались технические неполадки и столкновение с птицами.

Boeing Dreamliner пробыл в воздухе всего 11 секунд. Сразу после взлета и набора высоты он упал на общежитие медиков.