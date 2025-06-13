Единственный выживший после падения самолета в Индии рассказал о спасении

40-летний Вишвас Кумар Рамеш — единственный, кому повезло выжить в авиакатастрофе с самолетом Boeing 787 Dreamliner в Индии. Мужчина рассказал, как смог спастись, сообщает RT на русском .

По словам мужчины, самое страшное началось спустя минуту после того, как авиалайнер взлетел. Самолет словно что-то ударило, а затем на борту включился зеленый и белый свет.

Рамеш предположил, что была попытка стабилизировать самолет. По его словам, борт разогнался, чтобы взлететь, но за этим последовал удар о землю.

Пострадавший вспомнил, что сначала подумал о невозможности спасения. Однако после падения авиалайнера ему удалось прийти в себя. Мужчина смог выбраться, увидев свободное пространство возле открытой двери.

«На моих глазах погибли стюардесса и другие», — заявил единственный выживший.

Рамеша сразу же доставили в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. Он не смог набрать высоту и рухнул. Погибли 241 из 242 человек, которые были на борту. Всего число жертв превысило 310 человек, так как авиалайнер рухнул на жилой район.

Причина авиакатастрофы может заключаться в отказе обоих двигателей.