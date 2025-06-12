Названа еще одна возможная причина крушения самолета в Индии

Причина авиакатастрофы в Индии может заключаться в отказе обоих двигателей у самолета Boeing 787 Dreamliner, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News 18.

По предварительным данным, пилот направил сигнал бедствия диспетчерам. Однако это произошло уже после того, как у самолета отказали двигатели.

Ранее называлась другая возможная причина произошедшего. По данным СМИ, самолет мог столкнуться с птицами при наборе высоты и упасть.

На борту рухнувшего в штате Гуджарат авиалайнера, который выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня, находились 242 человека. Почти все они погибли после того, как самолет упал, не сумев набрать нужную высоту. Ранее был найден всего один выживший.