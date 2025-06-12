СМИ назвали возможную причину крушения пассажирского самолета в Индии

СМИ: самолет с 242 пассажирами мог рухнуть в Индии из-за птиц

Самолет авиакомпании Air India рухнул через несколько минут после взлета недалеко от индийского города Ахмедабад. По данным СМИ, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение воздушного судна при наборе высоты с птицами, пишет Baza .

На опубликованных в Сети кадрах также видны обломки самолета, которые рухнули на жилой дом. От воздушного судна отвалились шасси и хвост, которые попали на дом. На месте происшествия работают оперативные службы.

По одной из версий, которую в настоящее время рассматривают специалисты, самолет столкнулся с птицами при наборе высоты.

На борту находились 242 человека, из них 230 — это пассажиры. Экипаж самолета состоял из 12 человек. Данным рейсом летели 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семеро граждан Португалии.

По оперативной информации, погибли 110 человек, но граждане какой именно страны, пока не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео момента падения самолета, который при взлете начал стремительно терять высоту.