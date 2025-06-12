Момент крушения пассажирского самолета в Индии попал на видео

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на которое попал момент крушения пассажирского самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно теряет высоту, затем скрывается за жилыми строениями и происходит взрыв, пишет SHOT .

На опубликованном ролике самолет видно со стороны хвоста. Камеры запечатлели, как воздушное судно теряет высоту. В какой-то момент самолет скрылся из зоны видимости камеры за строениями и деревьями, но затем в этом месте появились клубы огня и дыма — судя по всему, самолет взорвался от удара об землю.

По уточненным данным, на борту самолета находились 242 человека. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Air India, а рейс должен был быть выполнен из Ахмедабада в Лондон.

Российские дипломаты уже выясняют, были ли россияне на борту потерпевшего крушение самолета.