Самолет со 242 пассажирами на борту разбился на западе Индии

12 июня недалеко от города Ахмедабад в Индии упал пассажирский самолет. Воздушное судно взлетело, но не смогло набрать высоту и рухнуло, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Предварительно известно, что самолет упал недалеко от аэропорта в городе Ахмедабад. На борту находились 242 человека.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Air India. По сообщению источника Reuters, борт направлялся в Бирмингем. India Today называет точкой назначения Лондон.

В Mash появились первые кадры с места крушения самолета. По словам местных жителей, самолет упал в жилой район. От места авиакатастрофы в небо поднимается черный густой дым, который видно с разных уголков населенного пункта. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.