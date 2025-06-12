«Очнулся и увидел тела»: выживший при крушении самолета в Индии дал комментарий

В Сети появились первые фотографии выжившего в авиакатастрофе в Индии. По данным СМИ, 40-летний Рамеш Вишвашкумар дал первый комментарий, в котором заявил, что после взлета слышал шум, а через какое-то время обнаружил себя среди тел погибших, пишет SHOT .

Гражданин Великобритании по имени Рамеш Вишвашкумар сидел на месте 11А — в передней части самолета. До этого СМИ писали, что он якобы находился в хвосте, который упал на жилой дом.

«Когда я очнулся, то обнаружил вокруг себя тела», — рассказал выживший.

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. После взлета самолет не успел набрать нужную высоту и начал стремительно падать. Последнюю минуту полета воздушного судна зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что после удара об землю прогремел взрыв и в небо поднялся густой черный дым.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Оперативные службы предположили, что все люди погибли, но затем нашли выжившего.