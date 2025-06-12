ANI: выжившего нашли после крушения самолета в Индии

Правоохранители Индии нашли выжившего после крушения самолета Boeing 787 Dreamliner в штате Гуджарат, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ANI.

Об обнаружении пострадавшего рассказал комиссар местной полиции.

Выживший был найден на месте 11A. Его доставили в больницу для лечения, однако о его состоянии ничего неизвестно. Другие подробности также не приводятся.

Ранее сообщалось, что при падении самолета, вероятно, никто не выжил. Всего на борту находилось 242 человека.

Крушение Boeing 787 Dreamliner в Индии стало первой авиакатастрофой с участием авиалайнеров этого типа, в результате которого погибли люди. Всего зафиксировано 170 происшествий. Но падение в индийском штате Гуджарат — единственная авиакатастрофа с Boeing 787 Dreamliner, которая повлекла за собой человеческие жертвы, сообщает РИА Новости.

Крушение авиалайнера произошло 12 июня. Самолет, совершавший рейс из Ахмедабада в Лондон, при взлете начал стремительно терять высоту и упал.