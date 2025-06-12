Никто не выжил при крушении самолета в Индии

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При крушении самолета авиакомпании Air India в Индии никто не выжил

По предварительным данным, при крушении самолета авиакомпании Air India в Индии никто не выжил. Об этом заявили в местной полиции, сообщает РИА Новости .

Авиакатастрофа произошла 12 июня. Самолет, совершавший рейс из Ахмедабада в Лондон, при взлете начал стремительно терять высоту. Затем он рухнул.

На борту находились 242 человека. Среди пассажиров были граждане Индии, Британии, Португалии и Канады.

Последняя минута полета авиалайнера была запечатлена на камеры видеонаблюдения. По данным СМИ, самолет мог рухнуть из-за столкновения с птицами.