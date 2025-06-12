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TimesNow: как минимум 110 человек погибли в результате падения самолета в Индии

Жертвами авиакатастрофы с самолетом на западе Индии стали по меньшей мере 110 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на TimesNow.

При этом портал News18 утверждает, что в результате крушения авиалайнера погибли не менее 40 человек.

Официальных данных о количестве погибших еще нет.

12 июня самолет со 242 пассажирами на борту разбился на западе Индии. Рейс должен был быть выполнен из Ахмедабада в Лондон. Самолет взлетел, но не смог набрать нужную высоту.

По предварительным данным, на борту находились 69 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.

Последняя минута полета попала на записи камер наблюдения. Также известно, что хвост авиалайнера упал на жилой дом.