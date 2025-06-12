Air India подтвердила гибель 241 человека при авиакатастрофе
Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту разбившегося самолета, сообщает РИА Новости.
Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. После взлета самолет не успел набрать нужную высоту и начал стремительно падать. Последнюю минуту полета воздушного судна зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что после удара об землю прогремел взрыв и в небо поднялся густой черный дым.
На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Оперативные службы предположили, что все люди погибли, но затем нашли выжившего.
Причина авиакатастрофы в Индии может заключаться в отказе обоих двигателей у самолета Boeing 787 Dreamliner.