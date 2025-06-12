Air India подтвердила гибель 241 человека при авиакатастрофе

Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту разбившегося самолета, сообщает РИА Новости .

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. После взлета самолет не успел набрать нужную высоту и начал стремительно падать. Последнюю минуту полета воздушного судна зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что после удара об землю прогремел взрыв и в небо поднялся густой черный дым.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Оперативные службы предположили, что все люди погибли, но затем нашли выжившего.

Причина авиакатастрофы в Индии может заключаться в отказе обоих двигателей у самолета Boeing 787 Dreamliner.