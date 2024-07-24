В Махачкале задержали второго аниматора квеста, где заживо сгорели две девушки

В Дагестане задержали второго аниматора из квест-комнаты в Махачкале, где из-за пожара погибли две посетительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Аниматора уже допросили в качестве подозреваемого. В ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

По данным следствия, ночью 22 июля во время квеста один из аниматоров поджег перчатку и отбросил ее в ту сторону, где лежала емкость с бензином. Из-за этого помещение загорелось.

Из-за возгорания в квест-комнате две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Отмечается, что администраторы заведения после начала пожара не смогли найти ключ от комнаты, в которой находились жертвы.