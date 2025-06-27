На ферме в Коломне ежедневно производят 48 тонн молока

Около 48 тонн молока ежедневно производит молочно-товарная ферма в селе Сеньково городского округа Коломна, принадлежащая АО «Предприятие «Емельяновка» агрохолдинга «ОСП агро». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство этой уникальной молочной фермы стало одним из ключевых инвестиционных проектов агрохолдинга в последние годы. На месте бывшей советской фермы, разрушенной к 90-м годам, летом 2018 года началось возведение современного комплекса — с нуля. Уже через полгода на ферму доставили животных, а еще через два месяца на первую дойку приехал губернатор Московской области.

Ферма в Сеньково оснащена передовыми технологическими решениями: это прежде всего беспривязное содержание животных, кормление с помощью самоходного кормораздатчика-смесителя, доение с помощью автоматизированной установки карусельного типа на 50 мест, стойловые места увеличенного размера с матрасами внутри и подогреваемыми поилками, скреперные системы навозоудаления и многое другое. Тщательно проработан и запроектирован кормовой центр — он обеспечивает необходимую скорость закладки и высокое качество кормов, а также удобную логистику для кормораздаточной техники.

На территории фермы расположены коровник, родильно-сухостойное отделение, доильно-молочный блок, санитарный пропускник с дезбарьером, склад многоцелевого назначения, силосные траншеи, площадка с домиками для телят, навозохранилища. Площадь коровника, который оборудован уникальной системой кросс-вентиляции, составляет 22 тысячи квадратных метров.

«Ферма в Сеньково неоднократно входила в топ рейтингов самых эффективных молочных хозяйств, в том числе, по версии Национального Союза производителей молока. Стабильные благоприятные условия содержания коров обеспечивают высокую молочную продуктивность и качество молока», — отмечают в «ОСП агро».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.