Итальянские исследователи представили новую версию судьбы Влада Цепеша

Церковь Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе может стать новым местом паломничества для поклонников вампирских легенд. Итальянские ученые заявили об обнаружении гробницы, которая, по их мнению, принадлежит настоящему Владу Цепешу — прототипу литературного графа Дракулы, сообщает kp.ru .

Находка опровергает общепринятую версию о гибели правителя Валахии в битве под Бухарестом. Согласно новой гипотезе, Дракула был взят в плен турками, затем выкуплен собственной дочерью и тайно перевезен в Италию.

Главным доказательством служит частично расшифрованная надпись XVI века на гробнице, где упоминается «Влад, правитель валахов», который «убежал» и «был убит дважды».

Историческое сообщество отнеслось к заявлению с осторожностью. Многие эксперты требуют дополнительных исследований и полной расшифровки эпитафии. Если теория подтвердится, это потребует пересмотра биографии одной из самых загадочных фигур средневековой Европы.

Пока церковь Санта-Мария-ла-Нова готовится к возможному наплыву туристов, научные дебаты о настоящей судьбе Дракулы разгораются с новой силой. Открытие ставит под сомнение не только место, но и обстоятельства смерти легендарного правителя.