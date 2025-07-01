Роберт Кеннеди-младший считает катастрофичным состоянии нации

В откровенном интервью министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший обрушился с резкой критикой на систему, которая, по его словам, сознательно поддерживает население в болезненном состоянии ради прибыли, сообщает газета «Известия» .

«Мы создали извращенную модель, где все участники — от страховщиков до фармгигантов — получают выгоду от хронических болезней граждан», — заявил он.

Кеннеди-младший раскрыл механизм «экономики болезней»: страховые компании увеличивают доходы при ухудшении здоровья клиентов, врачи вынуждены ориентироваться на симптоматическое лечение из-за кредитного бремени за образование, а фармацевтические корпорации получают сверхприбыли от пожизненной медикаментозной зависимости пациентов.

Парадокс американской системы, по словам министра, заключается в том, что при рекордных расходах на здравоохранение (почти 4 триллиона долларов ежегодно) страна демонстрирует худшие среди развитых государств показатели по ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Особое беспокойство вызывает поколение миллениалов, чье здоровье значительно хуже, чем у их родителей в том же возрасте.

Это заявление прозвучало на фоне растущего движения за реформу здравоохранения, которое обвиняет систему в культивировании «подсаженной на таблетки нации». Многие эксперты видят в словах министра сигнал о готовящемся пересмотре принципов работы медицинской индустрии.