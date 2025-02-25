В Ленобласти выявили загрязнение в заливе, где тонул танкер со 130 000 т мазута

SHOT: в Ленобласти выявили загрязнение в заливе, где тонул танкер с мазутом

В Финском заливе зафиксировали загрязнение из-за масла, которое вытекает с самоподъемной платформы «Ваенга» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Недавно в этом же порту тонул танкер Koala, который перевозил 130 000 тонн мазута, сообщает SHOT .

На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они подтвердили факт загрязнения Финского залива.

9 февраля в порту Усть-Луга тонул танкер Koala со 130 000 тоннами мазута, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды. Во время ЧП в машинном отделении корабля прогремели взрывы. Все члены экипажа успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Силовики рассматривали версию, что затонувший в Ленобласти танкер могли заминировать.