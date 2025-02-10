Могли заминировать: подробности о затонувшем в Ленобласти танкере с мазутом

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Baza: затонувший в Ленобласти танкер с 130 000 тоннами мазута могли заминировать

Следователи рассматривают версию, что танкер Koala, который перевозил 130 000 тонн мазута и затонул в Ленинградской области, мог быть заминирован. Правоохранители не исключают, что судно могли подорвать намеренно, сообщает Baza .

Пока что силовики не обнаружили взрывных устройств на Koala, однако кинологи продолжают работу на месте. Специалисты изучают как части судна, так и личные вещи моряков на предмет наличия взрывчатки.

9 февраля в корпусе танкера нашли три пробоины, зафиксированные в районе машинного отделения.

Накануне ночью мазутный танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области. Во время ЧП в машинном отделении прогремели взрывы, после чего судно начало идти ко дну. Все члены экипажа эвакуировались, пострадавших нет.

Сейчас Koala находится в морском порту в Усть-Луге. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушении правил безопасности морского движения).

Ранее Финляндия заявила, что проведет собственное расследование после взрыва танкера в Ленобласти.

