Могли заминировать: подробности о затонувшем в Ленобласти танкере с мазутом
Следователи рассматривают версию, что танкер Koala, который перевозил 130 000 тонн мазута и затонул в Ленинградской области, мог быть заминирован. Правоохранители не исключают, что судно могли подорвать намеренно, сообщает Baza.
Пока что силовики не обнаружили взрывных устройств на Koala, однако кинологи продолжают работу на месте. Специалисты изучают как части судна, так и личные вещи моряков на предмет наличия взрывчатки.
9 февраля в корпусе танкера нашли три пробоины, зафиксированные в районе машинного отделения.
Накануне ночью мазутный танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области. Во время ЧП в машинном отделении прогремели взрывы, после чего судно начало идти ко дну. Все члены экипажа эвакуировались, пострадавших нет.
Сейчас Koala находится в морском порту в Усть-Луге. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушении правил безопасности морского движения).
Ранее Финляндия заявила, что проведет собственное расследование после взрыва танкера в Ленобласти.