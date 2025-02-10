Финляндия проведет собственное расследование после взрыва в танкере в Ленобласти

Финляндия планирует провести собственное расследование после инцидента с нефтяным танкером в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает RT .

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на его странице в социальной сети X. По его словам, республика усилила готовность к реагированию на разливы нефти.

«Финские власти расследуют ситуацию», — написал он на странице в соцсети X.

Служба пограничной разведки Финляндии направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива, чтобы получить больше информации об инциденте, сообщает РИА Новости.

Утром 9 февраля в Ленинградской области едва не утонул танкер Koala из-за происшествия во время запуска двигателя. Причины случившегося выясняются.

Экипаж иностранного танкера «Коала» благополучно эвакуировался после инцидента в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

В машинном отделении судна произошел взрыв во время подготовительных работ с главным двигателем. Члены экипажа оперативно покинули танкер и были доставлены на берег.