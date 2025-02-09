Загруженный 130 тыс т мазута танкер тонет в порту Ленобласти

В одном из портов Ленинградской области минувшей ночью начал тонуть танкер Koala, на борту которого находится 130 тыс. тонн мазута, сообщает Baza .

Перед тем, как судно начало наполняться водой, в его машинном отделении раздалась серия из 3 взрывов.

Танкер ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Его экипаж состоит из 24 человек: 4 россиян, 8 граждан Грузии и 12 — Индонезии.

Ночью судно находилось у третьего причала в морском порту Усть-Луги. Около 2:00 на него загрузили 130 тыс. тонн мазута. Когда танкер уже хотел отойти, в машинном отделении прогремели мощные взрывы. Экипаж спасся, а судно стало тонуть.

Koala около 5:00 села кормой на мель. Сейчас вокруг танкера установлены боновые ограждения. Предварительно, утечки топлива нет, пострадавших тоже.