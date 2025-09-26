В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за смертей от суррогатного алкоголя

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти людей от отравления суррогатным алкоголем по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

О смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти стало известно 26 сентября. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. 19 человек числятся погибшими от суррогатного алкоголя. На данный момент лабораторно доказано, что в восьми случаях причиной смерти стал именно метанол.

Как выяснили следователи 25 сентября в Сланцевском районе нашли тела мужчины 1982 года рождения и женщины 1966 года рождения, которые страдали от алкогольной зависимости. При осмотре места смерти специалисты обнаружили и изъяли пластиковую бутылку, в которой частично осталась прозрачная жидкость с запахом спирта.

По поручению главы СУ СК РФ по региону Серея Сазина на место смерти людей выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и замруководителя следственного управления. После проведения всей работы следователи установили мужчину 1946 года рождения и женщину 1964 года рождения, подозреваемых в реализации погибшим опасной алкогольной продукции. Они задержаны. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение. Следствием ходатайствует об аресте задержанных.

Также следователи ищут всех, кто пострадал от употребления данного алкоголя, продукцию изымают из незаконного оборота.

По данным Mash, задержанный за продажу суррогата ранее был судим за незаконный оборот алкоголя. Но мужчина не пришел на суд, так как отравился собственной сивухой. Пять лет назад его привлекли за продажу бутылок без этикеток.

Суд постановил изъять у самогонщика одну бутылку (0,5 неизвестной жидкости за 100 рублей), остальное злоумышленник уничтожил. Жители Сланцев массово жаловались на опасное пойло. Ежегодно от него в городе кто-то умирал.

