В Кремле отрицают удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по украинской инфраструктуре ядерной энергетики, сообщает РИА Новости.
«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что любые сообщения об российских ударах по ядерной инфраструктуре Украины не имеют под собой оснований.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил беспилотник попал в саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. МАГАТЭ подтвердило взрыв на ЧАЭС. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев передаст информацию Вашингтону.