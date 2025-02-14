В Кремле отрицают удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС

сегодня в 14:28

Песков: Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по украинской инфраструктуре ядерной энергетики, сообщает РИА Новости .

«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что любые сообщения об российских ударах по ядерной инфраструктуре Украины не имеют под собой оснований.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил беспилотник попал в саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. МАГАТЭ подтвердило взрыв на ЧАЭС. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев передаст информацию Вашингтону.