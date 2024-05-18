В Красноярском крае мужчина убил супругу и попытался зарезать 12-летнего сына

SHOT: житель Норильска убил свою жену и ранил в шею 12-летнего ребенка

В Красноярском крае мужчина зарезал свою жену и ранил в шею своего 12-летнего сына. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка, сообщает SHOT .

Инцидент произошел во дворе дома на улице Комсомольской в Норильске. Мужчина набросился с ножом на маму с сыном. На помощь женщине с ребенком выбежал один из местных жителей. Мужчина попытался остановить нападавшего, но получил ножевое ранение в плечо.

Он полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, за жизнь сына в реанимации продолжают бороться врачи.

Правоохранительные органы задержали нападавшего.

Ранее парень с ножом набросился на молодую девушку на Уралмаше в Екатеринбурге. Злоумышленник нанес жертве 3 ножевых ранения, в том числе в грудь. Позднее мужчина добровольно сдался полицейским, нападавшим оказался бывший муж убитой.