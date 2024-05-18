В Красноярском крае мужчина убил супругу и попытался зарезать 12-летнего сына
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В Красноярском крае мужчина зарезал свою жену и ранил в шею своего 12-летнего сына. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка, сообщает SHOT.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Комсомольской в Норильске. Мужчина набросился с ножом на маму с сыном. На помощь женщине с ребенком выбежал один из местных жителей. Мужчина попытался остановить нападавшего, но получил ножевое ранение в плечо.
Он полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, за жизнь сына в реанимации продолжают бороться врачи.
Правоохранительные органы задержали нападавшего.
Ранее парень с ножом набросился на молодую девушку на Уралмаше в Екатеринбурге. Злоумышленник нанес жертве 3 ножевых ранения, в том числе в грудь. Позднее мужчина добровольно сдался полицейским, нападавшим оказался бывший муж убитой.