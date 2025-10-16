В Котельниках грумер порезал и травмировал мальтипу

В груминг-салоне Cozy Groom в Котельниках грумер покалечил мальтипу, у собаки после стрижки остались порезы и травмы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 7 октября. Как поделилась хозяйка питомца, она привела мальтипу на плановую стрижку. Ее, как обычно, встретила администратор и отвела к грумеру. Но только начался сеанс, как из кабинета стали доноситься крики.

Взволнованная хозяйка обратилась к сотрудникам для разъяснения ситуации, но ей ответили, что ничего страшного не происходит, просто «собак стригут тупыми инструментами».

После возвращения домой мальтипу начала вести себя странно. Тогда взволнованная хозяйка отправилась в ветклинику, где у питомца обнаружили множественные порезы и травмы. Так, у собаки появилась огромная рана за ухом.

Тогда женщина снова отправилась в салон и потребовала видеозапись с процессом стрижки пса. На кадрах видео запечатлено, как грумер грубо обращается с собакой. Несмотря на доказательства, салон отрицает вину, уточняя, что в заключении ветеринара написано: «предположительно, порез от работы грумера».

«Мне сразу там ответили, что вину они, разумеется, не признают, поведение грумера абсолютно адекватно и стандартно. И вообще, я и ветеринары врем!» — подчеркнула хозяйка пострадавшей мальтипу.

Ранее грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке, которую привели на стрижку в Москве.

