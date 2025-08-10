Громко скулила: грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве

Хозяйка собаки сказала, что услуга по стрижке стоила 3,5 тыс. рублей. Но болонку очень долго ей не возвращали — примерно часа 4, а также Фиби громко скулила.

По ее словам, болонку вернули всю в крови. Грумер пояснил, что случайно проткнул собаке сосуд и долго не мог остановить льющуюся кровь, а потом залепил ухо глиной. Денег с женщины брать не стал.

Уже дома хозяйка Фиби убрала с уха глину и обнаружила, что часть его отрезана. Теперь она хочет намерена наказать салон за издевательство над ее питомцем.