Громко скулила: грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве

Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве
Фото - © Telegram-канал SHOT
В столичном салоне «Собака-барабака» грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке Фиби, которую привели на стрижку, сообщает SHOT.
Хозяйка собаки сказала, что услуга по стрижке стоила 3,5 тыс. рублей. Но болонку очень долго ей не возвращали — примерно часа 4, а также Фиби громко скулила.
По ее словам, болонку вернули всю в крови. Грумер пояснил, что случайно проткнул собаке сосуд и долго не мог остановить льющуюся кровь, а потом залепил ухо глиной. Денег с женщины брать не стал.
Уже дома хозяйка Фиби убрала с уха глину и обнаружила, что часть его отрезана. Теперь она хочет намерена наказать салон за издевательство над ее питомцем.