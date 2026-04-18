сегодня в 18:12

В Киеве загорелся магазин, в котором забаррикадировался стрелок с заложниками

Пожар начался в киевском супермаркете на Голосеевском проспекте, в котором забаррикадировался вооруженный автоматом мужчина. Стрелок взял покупателей в заложники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Предположительно, нападавший мог применить взрывчатку. В здании, где находится преступник с заложниками, слышна стрельба.

На месте происшествия работают оперативные службы. К супермаркету «Велмарт» приехала бронетехника, силовики готовятся к штурму здания. В настоящее время с преступником работают переговорщики.

Ранее неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем злоумышленник взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте. В результате ЧП погибли четыре человека и пострадал ребенок.

