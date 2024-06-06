В Кемерове задержан директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями

Следственный комитет задержал директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании после того, как 6 июня столкнулись два трамвая, двигавшихся в попутном направлении, пишет РБК .

По версии следствия, один из трамваев вышел на линию в неисправном состоянии. Это привело к аварии, где один человек погиб, 109 пострадали.

По факту столкновения двух трамваев возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин знает о кемеровской трагедии. При этом представитель Кремля пояснил, что для особых поручений нет необходимости.