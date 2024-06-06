Кремль: Путин в курсе трагедии в Кемерове, но для особых поручений нет необходимости

Песков заявил, что Путину докладывают о столкновении двух трамваев в Кемерове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин знает о столкновении двух трамваев в Кемерове. По его словам, Кремль желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим при ЧП, сообщает kp.ru .

Песков отметил, что «президенту докладывается» о ситуации в столице Кузбасса.

«Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным Минздрава России, в результате аварии пострадали 109 человек, большинству из них потребовалась госпитализация. При ДТП также погиб один человек.