Кузнецов: число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерове выросло 109 человек

сегодня в 12:03

В Кемерове после столкновения трамваев в больницу попали 19 человек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что число пострадавших людей при столкновении двух трамваев в Кемерове достигло 109 человек, сообщает ТАСС .

По словам Кузнецова, 19-ти пассажирам потребовалась госпитализация. В больницах медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Причина аварии на трамвайных путях устанавливается. Предполагается, что у одного из транспортных средств отказали тормоза.

В момент ДТП трамваи двигались в попутном направлении.