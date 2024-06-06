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Кузнецов: число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерове выросло 109 человек

В Кемерове после столкновения трамваев в больницу попали 19 человек
Происшествия
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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что число пострадавших людей при столкновении двух трамваев в Кемерове достигло 109 человек, сообщает ТАСС.

По словам Кузнецова, 19-ти пассажирам потребовалась госпитализация. В больницах медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Причина аварии на трамвайных путях устанавливается. Предполагается, что у одного из транспортных средств отказали тормоза.

В момент ДТП трамваи двигались в попутном направлении.