Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 100 человек
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Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове достигло 102 человек. Известно об одном погибшем, сообщает РИА Новости.
Трамваи столкнулись в попутном направлении. Всего пассажирами транспортных средств были около 200 человек.
Официально причина инцидента пока не озвучена. По некоторым данным, у одного из трамваев отказали тормоза.
Ранее врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, один человек — в операционной. Медики борются за их жизни.