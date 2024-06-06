сегодня в 10:09

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 100 человек

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове достигло 102 человек. Известно об одном погибшем, сообщает РИА Новости .

Трамваи столкнулись в попутном направлении. Всего пассажирами транспортных средств были около 200 человек.

Официально причина инцидента пока не озвучена. По некоторым данным, у одного из трамваев отказали тормоза.

Ранее врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, один человек — в операционной. Медики борются за их жизни.