Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово увеличилось до 67 человек

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67. Авария произошла утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове, сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, один человек — в операционной. Медики борются за их жизни.

Помимо этого, десять пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Поезда в Кемерово столкнулись в попутном направлении. В вагонах было около 200 человек. По информации канала Mash, у трамвая отказали тормоза.