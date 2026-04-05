В Калининграде при пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали четыре человека

В Калининграде при пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали 4 человека, в том числе двое пожарных, сообщает ТАСС .

«По уточненной информации, пострадали 4 человека, среди которых 2 пожарных. Все доставлены в больницу, угрозы жизни нет», — сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что тушение пожара в ТЦ продолжается.

5 апреля в ТЦ «Гиант» в Калининграде произошел пожар. Его площадь увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров. Возгорание локализовали, продолжается процесс тушения. Из здания эвакуировали примерно 140 человек.

Ранее опубликовали видео, на котором плачущие от ужаса дети с родителями спасались от пожара в торговом центре «Гиант». Люди выбегали из здания по лестницам.

