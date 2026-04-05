Плачущие от ужаса дети убегали от пожара из ТЦ «Гиант» в Калининграде

Появились жуткие кадры эвакуации детей от пожара из ТЦ «Гиант» в Калининграде

SHOT опубликовал видео, на котором плачущие от ужаса дети с родителями спасались от пожара в ТЦ «Гиант». Люди выбегали из здания по лестницам.

В торговом центре у людей случилась паника, чуть не началась давка, но все в итоге смогли успокоиться и покинуть здание.

По словам очевидцев, пожар начался с автомобиля. Он стоял рядом с главным входом в ТЦ «Гиант».

На опубликованной записи видно, как родители с плачущими детьми быстро идут к лестнице и спускаются по ней. В этот момент на улице уже было много посетителей ТЦ.

Пожар начался днем 5 апреля, охватив полторы тысячи квадратных метров и припаркованные автомобили.

