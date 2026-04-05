Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде локализовали

Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде локализовали. До этого площадь пожара в ТЦ увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Согласно предварительной информации, эвакуировали примерно 140 человек.

Одного из госпитализированных пострадавших собираются отправить домой из больницы. Второму организовали процедуры. Его будут лечить амбулаторно.

Пожар тушат работники МЧС. На место происшествия приехали дознаватели. Они планируют выяснить причину пожара.

Пожар в «Гианте» начался днем 5 апреля. Он перебросился на стоящие на парковке машины.

Ранее опубликовали видео, на котором плачущие от ужаса дети с родителями спасались от пожара в торговом центре «Гиант». Люди выбегали из здания по лестницам.

