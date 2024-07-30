В Истре узбека обвинили в изнасиловании девочки, возвращавшейся с купания

В городе Истра Московской области мигранта обвинили в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации следствия, фигурантом дела является 21-летний гражданин Республики Узбекистан. Он 28 июля 2024 года, будучи в нетрезвом состоянии сознания, приставал к 11-летней девочке неподалеку от одного из жилых домов в Истре. Пострадавшая шла с купания.

В момент нападения девочке удалось убежать от мужчины. Об инциденте почти сразу после этого узнали родители.

Сотрудники СК РФ осмотрели место преступления, допросили обе стороны. Гражданина Республики Узбекистан обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера против лица, которому не исполнилось 14 лет.

Ранее пьяные мигранты хотели изнасиловать русскую девушку в Пермском крае. Однако нападавших спугнули местные жители.