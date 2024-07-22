Пьяные мигранты хотели изнасиловать русскую девушку в Пермском крае

В Пермском крае несколько мигрантов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на девушку с целью изнасилования, но их спугнули местные жители, чем спасли жертве жизнь, сообщает « МК.ru ».

Инцидент произошел еще 16 июня в поселке Култаево, но известно о нем стало только сейчас. Мужчины с азиатской внешностью напали на 32-летнюю местную жительницу, когда та шла купаться на речку через лес. Всего нападавших было четверо.

Сначала они избили ее, а затем разорвали на женщине платье и предприняли попытку изнасилования. Один из нападавших начал ей угрожать, заявляя, что они уже совершали подобное, а предыдущую жертву закопали на пляже.

Случайные прохожие спугнули насильников и сумели задержать одного из них. Мужчину удерживали до приезда правоохранительных органов, а его разбежавшихся подельников нашли на полях возле поселка. Одного из мужчин отпустили, так как он оказался непричастен.

Задержанные родом из Узбекистана. Они рассказали, что в день нападения распивали алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, сопряженного с угрозой убийства.

Ранее жительница подмосковной Балашихи обратилась за помощью в правоохранительные органы из-за того, что ее несколько лет преследовал мигрант. Он портил имущество женщины и угрожал ей расправой.