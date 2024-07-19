Мигрант много лет преследует жительницу Балашихи и угрожает ей расправой

В Балашихе местная жительница несколько лет страдает от настойчивых ухаживаний мигранта, который не принял отказ и пригрозил физической расправой, сообщает Информационный центр СК России.

Иностранец приставал к жительнице Подмосковья, желая познакомиться с ней. Но женщина отказывала ему, из-за чего-то мигрант прибег к оскорблениям и даже заявил о физической расправе.

Кроме того, мужчина повреждал имущество своей жертвы. Даже компетентные органы не помешали мигранту в преследовании потерпевшей.

В итоге не преследователя завели уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела и его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее глава СК потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки и стрельбы в г. о. Люберцы. Группа мигрантов ввязалась в драку, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из травматического оружия.