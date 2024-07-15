Приезжие устроили массовую драку со стрельбой в ТЦ в Люберцах

Глава СК РФ потребовал доклад по делу о массовой драке со стрельбой в Люберцах

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки и стрельбы в деревне Марусино г. о. Люберцы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело возбудили после появления в Сети видео, на котором группа людей с неславянской внешностью вступила в конфликт с другой компанией. Между ними завязалась драка, в ходе которой один из участников выстрелил другому в лицо из травматического пистолета.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить доклад об установлении обстоятельств произошедшего и ходе расследования дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате драки пострадали 2 человека. Сейчас участников потасовки ищут.

Ранее в Telegram-канале «Русская община ZOV» сообщили, что в ТЦ в Марусине приезжие с юга возмутились в ответ на замечание со стороны посетителей торгового центра. В итоге приезжие начали провоцировать компанию, которая сделала замечание, дело дошло до драки. На помощь провокаторам приехала черная «Нива», которая привезла новых участников конфликта.

Ранее глава СК РФ потребовал, чтобы ему предоставили доклад о расследовании уголовного дела по факту жарки сосисок 14-летней девочкой на Вечном огне в Рузе. Ее обвиняют в вандализме и осквернении символов воинской славы.