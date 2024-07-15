Глава СК РФ потребовал доклад по делу о жарке сосисок на Вечном огне в Рузе

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал, чтобы ему предоставили доклад о ходе расследования уголовного дела о жарке сосисок на Вечном огне. Инцидент произошел в подмосковной Рузе, сообщает «Царьград».

Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы и вандализме возбудили в отношении 14-летней девочки. Она 13 июля решила пожарить сосиски на Вечном огне.

Подростка уже допросили в присутствии родителей. Полицейские также поставили ее на учет.

Ранее в Сети разместили видеоролик, как девушка устроила пикник около Вечного огня. Она жарила на нем сосиски. Рядом лежал рюкзак и стояла бутылка. «Летний отдых» подростка сняла ее подруга.