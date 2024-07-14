сегодня в 17:09

Полицейские задержали 14-летнюю девочку за жарку сосисок на Вечном огне в Рузе

Полицейские смогли найти подростка, которая жарила сосиски на Вечном огне в Рузе, ей оказалась 14-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Задержанную опросили в присутствии законных представителей. Она была поставлена на профилактический учет.

Ранее в Сети разместили видеоролик, как девушка устроила пикник около Вечного огня. Она жарила на нем сосиски. Рядом лежал рюкзак и стояла бутылка. «Летний отдых» подростка сняла ее подруга.

По данному факту возбудили уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма.