Школьница пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе

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Дело завели в Рузе после того, как школьница пожарила сосиски на Вечном огне

На школьницу, которая пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе, завели уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка устроила пикник и жарит сосиски на Вечном огне. Рядом лежит рюкзак, стоит бутылка. Кадры сняла подруга школьницы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и участников происшествия.

По информации подмосковной прокуратуры, видео было снято 13 июля на мемориальном комплексе партизанам и воинам, павшим в годы ВОВ при освобождении Рузы.

По данному факту прокуроры начали проверку.