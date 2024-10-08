В Ильичивске Одесской области раздались взрывы

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В Ильичевске (украинское название — Черноморск) Одесской области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

«Черноморск (Одесчина) — взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска нанесли удары по двум погрузочным терминалам в порту и судоремонтному заводу в Измаиле Одесской области.

Также сообщалось, что Минобороны РФ показало снятое с дрона видео о ликвидации судна с европейскими боеприпасами.