«Искандер» ВС РФ сжег корабль со снарядами из Европы под Одессой
Фото - © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Минобороны РФ показало снятое с дрона видео о ликвидации судна с европейскими боеприпасами. Его сожгли в порту «Южный» Одесской области, сообщает Life.ru.
Ракетный удар из «Искандера-М» ВС РФ нанесли в момент разгрузки боеприпасов.
На кадрах видны грузовики в порту около корабля. После удара произошла детонация вооружений, поставленных для украинской армии.
Ранее российский танк с пробитой пушкой продолжил давить противника в Угледаре. У экипажа закончился боезапас при поддержке штурмотрядов. Но военные не растерялись, а продолжили расчистку пути катковым тралом.