сегодня в 16:13

«Искандер» ВС РФ сжег корабль со снарядами из Европы под Одессой

Минобороны РФ показало снятое с дрона видео о ликвидации судна с европейскими боеприпасами. Его сожгли в порту «Южный» Одесской области, сообщает Life.ru .

Ракетный удар из «Искандера-М» ВС РФ нанесли в момент разгрузки боеприпасов.

На кадрах видны грузовики в порту около корабля. После удара произошла детонация вооружений, поставленных для украинской армии.

Ранее российский танк с пробитой пушкой продолжил давить противника в Угледаре. У экипажа закончился боезапас при поддержке штурмотрядов. Но военные не растерялись, а продолжили расчистку пути катковым тралом.