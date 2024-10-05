Российский танк с пробитой пушкой продолжил давить ВСУ в Угледаре

Экипаж поврежденного российского танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» продолжил выдавливать украинских военнослужащих из Угледара, сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам механика-водителя боевой машины с позывным Бурый, боезапас кончился во время поддержки штурмовых отрядов. При этом экипаж принял решение не покидать поле боя, а продолжить расчистку пути катковым тралом.

«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки <…> Получается, пушку нам пробили», — рассказал российский военнослужащий.

3 октября пресс-служба Минобороны РФ официально сообщила, что российская армия полностью взяла под контроль населенный пункт Угледар в ДНР. При этом Трофеями российских бойцов в городе стали брошенное западное оружие и боеприпасы противника.