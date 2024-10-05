Минобороны: ВС РФ сломили оборону противника в Угледаре, взяв город в клещи

Военные из группировки «Восток» смогли сломить украинскую оборону Угледара. Они провели обходной маневр, а потом ударили с флангов, взяв город в клещи, сообщает РИА Новости .

В Минобороны отметили, что данный маневр был ключом к прорыву обороны ВСУ.

Как рассказали штурмовавшие Угледар бойцы, украинцы сопротивлялись до последнего. Противник скрывался в шахтах и подвалах от огня артиллерии ВС РФ. Но перед тем, как российские войска окружили город, ВСУ его покинули. А более 40 бойцов сдались в плен.

Трофеями российских войск в Угледаре стало брошенное оружие и боеприпасы.

Официально об освобождении Угледара от войск противника Минобороны рассказало 3 октября.