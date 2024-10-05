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Минобороны: в боях за Угледар в плен сдались более 40 украинцев

Свыше 40 бойцов ВСУ сдались российским военным из группировки «Восток» в ходе боев за город Угледар, сообщает ТАСС .

В Минобороны отметили, что войска противника оставили этот населенный пункт.

Штурмовики ВС РФ нашли в городе трофеи, среди которых бесшумные минометы польского производства, турецкие и американские автоматические гранатометы, а еще стрелковое оружие.

Прорыв обороны украинской армии в городе у ВС РФ удался благодаря обходному маневру. Российские военные взяли Угледар в клещи.

Министерство обороны сообщило об освобождении Угледара от ВСУ 3 октября.

Город Угледар — важный логопункт в ДНР. Он позволяет ВС РФ выйти на следующую дугу обороны противника, которая расположена в Славянске и Краматорске.