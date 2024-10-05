Минобороны: в боях за Угледар в плен сдались более 40 украинцев
Свыше 40 бойцов ВСУ сдались российским военным из группировки «Восток» в ходе боев за город Угледар, сообщает ТАСС.
В Минобороны отметили, что войска противника оставили этот населенный пункт.
Штурмовики ВС РФ нашли в городе трофеи, среди которых бесшумные минометы польского производства, турецкие и американские автоматические гранатометы, а еще стрелковое оружие.
Прорыв обороны украинской армии в городе у ВС РФ удался благодаря обходному маневру. Российские военные взяли Угледар в клещи.
Министерство обороны сообщило об освобождении Угледара от ВСУ 3 октября.
Город Угледар — важный логопункт в ДНР. Он позволяет ВС РФ выйти на следующую дугу обороны противника, которая расположена в Славянске и Краматорске.